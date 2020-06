Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vorfahrt nicht beachtet

Immelborn (ots)

Ein Fahrrad-Fahrer befuhr Montagnachmittag den Bornwiesenweg in Immelborn. Beim Auffahren auf die Barchfelder Straße übersah der Fahrer einen vorfahrtsberechtigten Hyundai und stieß mit diesem zusammen. Dabei entstand Sachschaden von ca. 500 Euro. Am Fahrrad entstanden augenscheinlich nur Kratzspuren. Der Radfahrer blieb zum Glück unverletzt. Als Unfallursache gab der Radler an, dass er zwar nach links geschaut, jedoch das Auto nicht gesehen hatte. Unfallzeugen bestätigten den Unfallhergang vor Ort.

