Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auto gestreift und weitergefahren

Zella-Mehlis (ots)

Ein unbekannter Fahrzeug-Führer streifte zwischen Freitagabend und Samstagmittag beim Einparken oder beim Vorbeifahren ein Auto, das längsseits in der Straße der Freundschaft in Zella-Mehlis geparkt war. Der Verursacher fuhr danach einfach weiter, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-224 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell