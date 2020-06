Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht mit leicht verletztem Fahrer

Suhl (ots)

Ein unbekannter Fahrzeug-Führer befuhr am Samstag gegen 12:00 Uhr mit einem silberfarbenen Dacia Duster mit auffälligem "Bullenfänger" die Bahnhofstraße in Suhl. An der Kreuzung zur Dr.-Theodor-Neubauer-Straße stieß der Dacia gegen die rechte Flanke eines Quad, welches verkehrsbedingt die Geschwindigkeit verringerte. Der Quad-Fahrer konnte gerade so einen Sturz verhindern. Der Fahrer des Dacia setzte seine Fahrt nach dem Abbiegen in die Dr.-Theodor-Neubauer-Straße in Richtung Stadtzentrum fort. Um den leicht verletzten Fahrer sowie um den entstandenen Sachschaden am Quad kümmerte er sich nicht. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-224 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell