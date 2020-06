Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Medieninformation der PI Hildburghausen für den Zeitrazm vom 29.05.2020 06.00 Uhr bis 01.06.2020 06.00 Uhr

Suhl (ots)

Ein 51-jähriger und ein 49-jähriger Camper hatten ihre Pkw auf den ausgewiesenen Parkplatz des Zeltplatzes am Bergsee Ratscher im Zeitraum von Samstag, den 30.05.2020 16.00 Uhr bis zum Sonntag 11.00 geparkt. Als sie zu ihren Fahrzeugen kamen mussten sie an beiden Autos Beschädigungen feststellen, welche auf einen Unfall hindeuten. Der Gesamtschaden wird mit 2000 Euro beziffert.

Eine 30-jährige Polo-Fahrerin hatte am Sonntag (31.05.20) gegen 16.15 Uhr ihren Pkw in Eisfeld, Neumarkt geparkt. Ein 83-jähriger Seatfahrer befuhr den Neumarkt in Richtung Breite Straße und kollidierte beim Vorbeifahren mit den Außenspiegeln aneinander. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern setzte der 83-Jährige seine Fahrt fort. Der 83-Jährige konnte nach Zeugenaussagen Identifiziert werden. Ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Verlassen der Unfallstelle wurde eingeleitet.

