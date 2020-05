Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kellereinbruch - Werkzeugkiste entwendet

Suhl (ots)

Am 29.05.2020 meldete sich ein 83 jähriger Mann bei der Dienststelle in der Bahnhofstraße in Suhl und teilte mit, dass ihm eine Werkzeugkiste im Wert von 96EUR aus seinem verschlossen Keller Am Himmelreich entwendet wurde. Die Polizeibeamten stellten vor Ort einen verschlossenen Kellerverschlag fest, ein Sachschaden ist nicht entstanden. Die Ermittlungen zum Tathergang laufen. Der oder die Täter verließen nach der Tat den Tatort in unbekannte Richtung.

