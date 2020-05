Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ladendieb bei Flucht erwischt

Suhl (ots)

Am frühen Nachmittag des 29.05.2020 konnten Mitarbeiterin eines Verbrauchermarktes in Suhl beobachten, wie ein 32 jähriger libyscher Bewohner der Erstaufnahmeeinrichtung auf dem Friedberg, unterschiedliche Waren des Supermarktes in seinen Rucksack steckte und den Markt ohne zu bezahlen verlassen wollte. Ein gerade nicht im Dienst befindlicher Polizeibeamter wurde auf die Situation aufmerksam und verfolgte den Täter zu Fuß in Richtung Stadtmitte. Dabei unterrichtete er die Kollegen der Dienststelle telefonisch über den Aufenthaltsort des Mannes und konnte so weitere Polizeikräfte schnell und gezielt heran führen. Der Täter konnte am Herrenteich gestellt werden und wurde sofort zur Dienststelle verbracht. Eine dortige Durchsuchung brachte mehrere Flaschen hochprozentigen Alkohol, Pflegemittel und Naschereien im Wert von ca. 73EUR zum Vorschein. Die Waren konnten im Anschluss zweifelsfrei dem Verbrauchermarkt zugeordnet werden. Es wurde Anzeige wegen Ladendiebstahl gegen den Libyer erstattet.

