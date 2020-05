Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auto zerkratzt

Suhl (ots)

In der Nacht vom 29.05.2020 zum 30.05.2020 zerkratzen unbekannte Täter den Pkw Citroen C3 eines 52 jährigen Suhlers in der Friedrich-König-Straße in Suhl. Der Schaden am Fahrzeug kann derzeit nicht angegeben werden.

