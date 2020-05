Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auto versucht aufzubrechen

Zella-Mehlis (ots)

In der Zeit vom Freitag 29.05.2020, 18:00 Uhr bis Samstag 30.05.2020, 19:15 Uhr stellte ein 33 jähriger Coburger seinen BMW auf einem Schotterparkplatz in der Feldgasse in Zella-Mehlis ab. Als er zu seinem Fahrzeug zurück kam, musste er Beschädigungen in Form von Lackkratzern und einem herausgebrochenen Schließzylinder an der Fahrerseite feststellen. In das Fahrzeug sind die unbekannten Täter nicht gelangt. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

