Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall mit neuem Feuerwehrfahrzeug

Zella-Mehlis (ots)

Am Nachmittag des 29.05.2020, gegen 15:30 Uhr, befuhr ein 55 jähriger aus Ilmenau mit einem Feuerwehrfahrzeug bei dessen Überführung die Straße am Schießstand in Zella-Mehlis und ordnete sich zum Rechtsabbiegen in die Suhler Straße ein. Hier stand er relativ weit links auf dem Fahrstreifen eingeordnet. Aufgrund der Einordnung stellte sich ein 77 jähriger Suhler mit seinem Mercedes rechts neben das Feuerwehrfahrzeug, um dort ebenfalls auf die Suhler Straße aufzufahren. Beim Abbiegevorgang übersieht dann der Fahrzeugführer des Feuerwehrfahrzeuges den neben ihm stehen Mercedes und stößt mit diesem seitlich zusammen. An beiden Fahrzeugen entsteht jeweils ein Sachschaden in Höhe von 5000 EUR.

