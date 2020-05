Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auto angefahren und abgehauen

Zella-Mehlis (ots)

In der Zeit vom 29.05.2020, 11:30 Uhr bis 30.05.2020, 13:30 Uhr stellte eine Frau aus Zella-Mehlis ihren silbernen Renault Kadjar in der Straße der Freundschaft vor ihrem Wohnhaus ab. Als sie zu ihrem Pkw zurück kam, stellte sie Unfallschäden an diesem fest. Der Schaden wird derzeit auf 2500 EUR beziffert.

