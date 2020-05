Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Augen auf im Straßenverkehr

Zella-Mehlis (ots)

Gegen Mittag des 30.05.2020 befuhr eine 80 jährige Zella-Mehlisserin mit ihrem schwarzen Mercedes die Straße Am Sportplatz in Richtung Alte Straße. Auf Höhe der Hausnummer 2 war am gegenüberliegenden Fahrbahnrand ein schwarzer Audi A4 geparkt. Die Unfallverursacherin schaute, nach eigenen Angaben, zu viel in der Gegend umher, kam dadurch nach links von ihrem Fahrstreifen ab und stieß seitlich mit der Front mit dem geparkten Audi zusammen. Sie konnte den Fahrzeughalter nicht selbstständig erreichen und informierte darum die Polizei. Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 4500 EUR beziffert.

