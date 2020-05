Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht in der Renthofstraße

Suhl (ots)

Am 30.05.2020 wurde im Zeitraum von 13:30 Uhr bis 20:30 Uhr ein geparkter Ford Mondeo in Schmalkalden durch einen Unfall beschädigt. Die 32-jährige, aus Viernau stammende Halterin, hatte das Fahrzeug auf dem Parkplatz in der Renthofstraße in Schmalkalden abgestellt und im Anschluss einen Schaden am Fahrzeug festgestellt. Der Unfallverursacher entfernte sich pflichtwidrig von der Unfallstelle.

