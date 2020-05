Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl aus Garage in Schmalkalden

Suhl (ots)

In der Nacht vom 28.05.2020 zum 29.05.2020 wurden durch unbekannte Täter diverse Gartenwerkzeuge und Schneeschuhe aus der Garage eines Einfamilienhauses in Schmalkalden, Schulweg entwendet. Die Täter drangen, auf bisher unbekannte Art und Weise, in die als Lager genutzte Garage ein und entwendeten die Waren im Wert von ca. 800 Euro.

