Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Beschädigtes Auto gesucht

Schleusingen (ots)

Am Donnerstag gegen 15:00 Uhr befuhr eine Fahrzeug-Führerin mit ihrem Auto die Christian-Junker-Straße in Schleusingen. Sie gab an, dass sie wegen Gegenverkehrs nach rechts ausweichen musste und dabei gegen den Spiegel eines geparkten roten PKW stieß. Beschädigungen konnte die Fahrerin daran nicht feststellen. Da sie kein Mobiltelefon dabei hatte, begab sie sich nach Hause und rief von dort die Polizei. Das geparkte Auto war bei Eintreffen der Polizei bereits weggefahren. Falls ein Fahrzeug-Führer einen Unfallschaden am Spiegel seines roten Autos feststellt, wird dieser gebeten, sich bei der Polizei in Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 zu melden.

