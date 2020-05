Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Türen beschädigt

Hildburghausen (ots)

Am Donnerstag meldete ein Mieter Aufbruchspuren an der Wohnungstür zu seiner Wohnung innerhalb eines Einfamilienhauses in der Coburger Straße in Hildburghausen. Vor Ort stellten die Beamten Spuren im Bereich der Wohnungstüren sechs weiterer Mietparteien sowie an der Hintertür des Mehrfamilienhauses fest. Die Spuren waren nur oberflächlich, so dass keine Tür geöffnet wurde. Die genaue Tatzeit ist nicht bekannt. Hinweise zur Sachbeschädigung nimmt die Polizei in Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell