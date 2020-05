Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

Sachsenbrunn (ots)

Eine Fahrzeug-Führerin war am Donnerstag gegen 10:20 Uhr mit ihrem Mercedes-Sprinter auf der Bundesstraße 281 zwischen Hirschendorf und Sachsenbrunn unterwegs, als ihr ein unbekanntes Auto so weit auf ihrer Fahrspur entgegenkam, dass sie nach rechts ausweichen musste. Dabei streifte die Fahrerin die Leitplanke, wodurch die rechte Fahrzeug-Seite beschädigt wurde. Der Verursacher fuhr einfach weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 zu melden.

