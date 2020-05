Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall mit unerlaubten Entfernen vom Unfallort

Suhl (ots)

Am Donnerstag, den 21.05.2020 gegen 12:00 Uhr ereignete sich in Suhl, in der Carl-Fiedler-Straße auf dem Parkplatz vom Tierpark ein Verkehrsunfall, bei dem ein Verkehrsteilnehmer rückwärts ausparkte und mit einem anderen geparkten Pkw kollidierte. Anschließend setzte der Fahrzeugführer seine Fahrt pflichwidrig fort.

Der gesamte Unfallhergang wurde von einem Zeugen beobachtet. Dieser hinterließ eine entsprechende Nachricht zum Verursacherfahrzeug an der Windschutzscheibe des beschädigten Fahrzeuges.

Der Zeuge wird gebeten, sich mit dem Inspektionsdienst Suhl Bahnhofstraße 2 98527 Suhl Tel.03681/369196

in Verbindung zu setzen.

