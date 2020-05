Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Heckscheibe zerstört

Vacha (ots)

Ein bislang unbekannter Täter zerstörte am Mittwoch die Heckscheibe eines Opel, der an der Burgruine in Vacha abgestellt war. Die Besitzerin des PKW kam gegen 17.00 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurück und bemerkte das ca. 40 Zentimeter große Loch. Entwendet wurde nichts. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu melden.

