Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ladendiebstahl

Suhl (ots)

Ein 25-jähriger Mann begab sich Mittwochabend in einen Lebensmittelmarkt in der Würzburger Straße in Suhl. Er steckte sich Waren im Wert von über 90 Euro in die Tasche und wollte, ohne zu bezahlen, gehen. Die Ladendetektivin hinderte ihn daran und informierte die Polizei.

