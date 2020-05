LPI-SHL: Bäume zerstört

Landespolizeiinspektion Suhl

Zwischen dem 18.05.2020 und dem 26.05.2020 zerstörten Unbekannte einen Wildzaun am Wirtschaftsweg Richtung "Kaltes Loch" in Schwickershausen und schnitten rund 100 junge Buchen- und Ahornbäume auf einer Höhe von etwa 25 Zentimetern ab. Dabei entstand Sachschaden von ca. 1.500 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 zu melden.

