Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brennender Bungalow

Zella-Mehlis (ots)

Am Mittwoch gegen 9:00 Uhr brannte ein Bungalow in der Straße "Schöne Aussicht" in Zella-Mehlis. Es handelte sich um ein bereits eingefallenes Gebäude, das vollkommen niederbrannte. Die Feuerwehr kam mit sieben Fahrzeugen und 27 Kameraden zum Einsatz und löschte die Flammen. Der Eigentümer des Bungalows ist derzeit noch nicht bekannt. Vermutlich handelt es sich um einen verlassenen Pachtgarten. Warum das Feuer ausbrach und die Höhe des Sachschadens muss die Polizei nun ermitteln.

