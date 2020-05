Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Falsch eingeordnet

Meiningen (ots)

Ein Fahrzeug-Führer war am Montag gegen 15:00 Uhr mit seinem Opel auf der Neu-Ulmer-Straße in Meiningen unterwegs. Er beabsichtigte, nach links in Richtung Werrastraße bzw. zu einem Einkaufsmarkt abzubiegen und ordnete sich links ein. Auf der Spur rechts daneben standen mehrere Motorrad-Fahrer, die dem Anschein nach geradeaus fahren wollen. Als die Ampel auf Grün schaltete, fuhr der Opel-Fahrer los. Auch die Motorräder setzten ihre Fahrt fort. Allerdings bogen diese vor dem Opel ebenfalls links ab. Dabei stieß der Fahrer des PKW von hinten auf eines der Motorräder. Dessen Fahrer machte sich aus dem Staub, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Nach Angaben des Auto-Fahrers hatte das Motorrad Meininger Kennzeichen (MGN). Weitere Kennzeichensegmente sind bisher nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 entgegen.

