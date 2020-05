Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ohne Helm auf Moped und ohne Kennzeichen

Bremen (ots)

Während der Streifentätigkeit stellten Polizisten Dienstagnachmittag einen 66-Jährigen in der Straße "Bremer Aue" in Bremen (bei Geisa) fest, der ohne erforderlichen Schutzhelm auf seiner Simson fuhr. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellt sich heraus, dass am Moped kein Versicherungskennzeichen angebracht war und somit für das Fahrzeug kein Versicherungsschutz bestand. Der Mann erhielt eine Anzeige.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell