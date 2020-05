Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrer flüchtete vor Polizei

Vacha (ots)

Dienstagabend stellten Beamte einen Fahrzeug-Führer an der Tankstelle im Badelacher Weg in Vacha fest und beabsichtigten, diesen zu kontrollieren. Daraufhin flüchtete der Fahrer und konnte auf dem Schlossplatz in Geisa gestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,25 Promille. Einen Drogenvortest verweigerte er. Es folgte eine Blutentnahme, da der Mann als Betäubungsmittel-Konsument bekannt ist und auch dementsprechende Auffälligkeiten zeigte. Die Polizisten stellten den Führerschein sicher und erstatteten Anzeige.

