Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Wohnwagen

Suhl (ots)

Zwischen Montag, 17:00 Uhr und Dienstag, 15:00 Uhr brachen Unbekannte gewaltsam durch ein Fenster in einen Wohnwagen in der Straße "Neuer Friedberg" in Suhl ein. Dabei entstand Sachschaden von etwa 500 Euro. Aus dem Wohnwagen ließen die Täter einen Föhn sowie einen Rasierapparat im Gesamtwert von ca. 100 Euro mitgehen. Hinweise nimmt dier Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-224 entgegen.

