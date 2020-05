Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zwei LKW stießen zusammen

Schmalkalden (ots)

Dienstagnachmittag kam es zum Zusammenstoß zweier LKW an der Ausfahrt des Kreisverkehrs in der Recklinghäuser Straße in Schmalkalden. Diese verkeilten sich ineinander, so dass die Straße etwa eine Stunde lang blockiert war. Grund des Unfalls war technischer Defekt an einer Achse von einem der Laster. Dabei entstand Sachschaden von insgesamt 5.000 Euro. Verletzt hat sich niemand.

