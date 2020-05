Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gelöste Radmuttern

Steinbach-Hallenberg (ots)

Unbekannte lösten wahrscheinlich am zurückliegenden Wochenende, zwischen dem 23.05.2020 und dem 24.05.2020 mehrere Radbolzen bzw. Radmuttern von insgesamt zwei PKW, die in der Unterschönauer Hauptstraße sowie in der Oberhofer Straße in Steinbach-Hallenberg geparkt waren. Festgestellt hat dies ein Mitarbeiter einer Auto-Werkstatt während des Räderwechsels. Dieser schloss aus, dass sich die Radmuttern selbstständig lösten. Hinweise nimmt die Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-224 entgegen. Da nicht auszuschließen ist, dass weitere Fahrzeuge manipuliert wurden, sollten die Einwohner von Steinbach-Hallenberg vor Fahrtantritt prüfen, ob die Radmuttern an ihren Autos noch fest sind.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell