Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ergänzung zur Pressemeldung "Baum beschädigt"

Einhausen (ots)

Zum Pressebericht vom 26.05.2020 "Baum beschädigt" gibt es weitere Erkenntnisse. Laut Zeugen wurde der Lindenbaum am Himmelfahrtstag (21.05.2020) gegen 11:15 Uhr am Ortsrand von Einhausen abgeknickt. Da die Täter während ihrer Tat beobachtet wurden, gibt es bereits Hinweise. Die Polizei hat die Ermittlungen in diese Richtung aufgenommen. Möglicherweise sehen die Täter ihre Schuld ein und melden sich bei der Polizei in Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell