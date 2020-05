Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unter Drogeneinfluss gefahren

Schmalkalden (ots)

Polizisten kontrollierten am Dienstag gegen 1:30 Uhr einen 18-jährigen Fahrzeug-Führer in der Recklinghäuser Straße in Schmalkalden, bei dem ein freiwilliger Drogenvortest positiv reagierte. Dafür musste der Fahrer eine Blutprobe abgeben und durfte nicht weiterfahren. Die Beamten zeigten ihn an.

