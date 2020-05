Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mit Fahrrad gestürzt

Brotterode-Trusetal (ots)

Montagnachmittag befuhr eine 36-Jährige mit ihrem Fahrrad die Brotteroder Straße in Brotterode-Trusetal. Beim Abbiegen in die Straße der Einheit bremste die Frau stark ab. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrrad und stürzte über den Lenker auf die Straße. Dabei zog sie sich mehrere Schürfwunden am Kopf, an den Händen und den Knien zu. Am Fahrrad entstand kein Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell