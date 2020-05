Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Baum beschädigt

Einhausen (ots)

Unbekannte beschädigten am Himmelfahrtstag (21.05.2020) einen ca. zehn Jahre alten Lindenbaum in der Straße "Am Sand", am Ortsrand von Einhausen. Die Täter brachen den Baum auf Bodenhöhe gewaltsam um, wobei Sachschaden von etwa 200 Euro entstand. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 zu melden.

