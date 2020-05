Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Handtasche weg - Zeugen gesucht

Vacha (ots)

Eine 80-jährige Frau lief am Montag gegen 14.25 Uhr von einem Lebensmittelgeschäft im Sandweg in Vacha in Richtung Bundesstraße. Plötzlich kam eine unbekannte Frau von hinten, zerrte am Rollator der Seniorin und schaffte es so, an die Handtasche zu gelangen. Der Rollator stürzte um, die 80-Jährige aber blieb unverletzt. Die Unbekannte flüchtete nach der Tat zu einem weißen Fahrzeug und fuhr davon. Beschrieben werden konnte sie wie folgt: - ca. 25 Jahre alt, - ca. 175 Zentimeter groß, - blonde, schulterlange Haare, - weiße Jacke, - Mundschutz. Zeugen, die Hinweise zur Täterin oder zum Fluchtfahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 zu melden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell