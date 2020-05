Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schokolade geklaut

Suhl (ots)

Ein 18-jähriger Mann begab sich Montagabend in eine Tankstelle in der Schützenstraße in Suhl. Dort entnahm er insgesamt sechs Tafeln Schokolade und steckte diese in seine Boxershorts. Die Mitarbeiterin der Tankstelle bemerkte die Tat und hinderte den Mann am Verlassen des Marktes. Eine Anzeige war die Folge.

