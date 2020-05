Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Tür gegen Auto

Hinternah (ots)

Eine Fahrzeug-Führerin fuhr Montagnachmittag mit ihrem Skoda an einem LKW vorbei, der am linken Fahrbahnrand in der Weinbergstraße in Hinternah geparkt war. Plötzlich öffnete die Beifahrerin des LKW die Tür und rammte diese aus Versehen gegen den vorbeifahrenden Skoda. Dabei splitterte der PKW-Außenspiegel, wobei Teile durch das geöffnete Fenster flogen und die PKW-Fahrerin leicht an der Hand verletzten. Insgesamt entstand Sachschaden von etwa 2000 Euro.

