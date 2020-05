Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brandfall

Suhl (ots)

Samstagabend musste die Feuerwehr zu einem Brandfall in die Schneekopfstraße in Suhl ausrücken. Vom Balkon eines leerstehenden Gebäudes war Rauch zu sehen. Mit insgesamt sieben Fahrzeugen und 25 Kameraden konnte das Feuer schnell gelöscht werden. Da es sich um ein Abrissobjekt handelte hielt sich der Schaden in Grenzen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Ersten Ermittlungen nach brannte Unrat, der im Gebäude lag. Wer für die Brandentstehung verantwortlich ist, muss noch ermittelt werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 bei der Polizei in Suhl zu melden.

