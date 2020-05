Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Alkohol getrunken und Auto gefahren

Hildburghausen (ots)

Am Sonntag gegen 0:45 Uhr kontrollierten Polizisten eine Fahrzeug-Führerin in der Schleusinger Straße in Hildburghausen, bei der ein freiwilliger Atemalkoholtest einen Wert von 1,5 Promille ergab. Auf der Dienststelle erfolgte die Blutentnahme, außerdem musste die Frau ihren Führerschein hergeben und erhielt eine Anzeige.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell