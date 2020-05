Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall unter Alkoholeinfluss

Gerhardtsgereuth (ots)

Ein Fahrzeug-Führer befuhr am Samstag gegen 1:00 Uhr mit seinem Auto die Landstraße zwischen Schleusingen und Hildburghausen. Etwa 200 Meter vor dem Ortseingangsschild von Gerhardtsgereuth kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Erdwall. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. Der Fahrer verletzte sich leicht. Er war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand unter Alkoholeinfluss. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,99 Promille, weshalb der 19-Jährige eine Blutprobe abgeben musste und eine Anzeige kassierte.

