Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachbeschädigung an Kfz

Bad Salzungen (ots)

Am 23.05.2020 wurde durch die Polizei eine Sachbeschädigung an einem Pkw aufgenommen. Der beschädigte Pkw war in der Zeit vom 22.05.2020 12:20 Uhr bis zum 23.05.2020 12:50 Uhr in Bad Salzungen auf dem Parkplatz Platz an den Beeten vor dem Dänischen Bettenlager abgeparkt. Am Pkw wurden auf der Beifahrerseite beide Türen durch einen Lackkratzer beschädigt und auch am Außenspiegel wurde eine Beschädigung des Lacks festgestellt. Sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Sachbeschädigung bitte an die PI Bad Salzungen.

