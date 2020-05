Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachbeschädigung Grffiti

Vacha (ots)

Am 23.05.2020 wurde durch die Polizei in Vacha eine Anzeige wegen Sachbeschädigung durch Graffiti aufgenommen. Durch unbekannte Täter wurde in der Wackergasse die Hauswand einer Anwohnerin mit einem ca. 2,5 m X 3 m großen roten Schriftzug bespüht. Bei der Anzeigenaufnahme wurde ebenfalls ein ähnlicher Schriftzug an der Hauswand des Seniorenheims festgestellt. Die Tatzeit kann auf dem 22.05.2020 22.30 Uhr bis zum 23.05.2020 10 Uhr beschränkt werden. Die PI Bad Salzungen bittet um sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Straftat.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Bad Salzungen

Polizeiinspektion Bad Salzungen

Telefon: 03695 551 0

E-Mail: sf.pi.bad-salzungen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell