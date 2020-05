Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schwerer Verkehrsunfall allein beteiligt

Merkers B 62 (ots)

Am 23.05.2020 gegen 13:40 Uhr befuhr eine 69 jährige Fahrerin eines Pkw Dacia Sandero zusammen mit ihrer 31 jährigen Beifahrerin die Bundesstraße 62 aus Merkers kommend in Richtung Dorndorf. In einer Linkskurve verlor die Fahrerin aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach rechts von der Straße ab und kollidierte mit der Leitplanke. Bei dem Unfall wurden die Insassen des Pkw`s nicht verletzt, der Pkw war nicht mehr fahrbereit am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

