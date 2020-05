Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Medieninformation der PI Hildburghausen für den Zeitraum vom 22.05.2020 6.00 Uhr bis 24.05.2020 6.00 Uhr

Suhl (ots)

Ein 39-jähriger Landwirt aus Schmeheim musste am Samstag, den 23.05.2020 feststellen, dass die Weidezaungeräte der Weiden am Eichberg und Holzweg in Schmeheim entwendet waren. Der Schaden wird auf 1400 Euro beziffert.

Eine 41-jährige Mitsubishi-Fahrerin wurde bereits am Mittwoch, den 20.05.2020 gegen 19.00 Uhr in Schleusingen, Suhler Straße durch Passanten darauf hingewiesen, dass Unbekannte eine Kattermesserklinge in den Reifen hinten rechts ihres Fahrzeug gesteckt hatten. Die Klinge sollte bei Fahrtantritt den Reifen auf der Lauffläche zerschneiden. Obendrein war der Lack über dem Rad noch zerkratzt worden. Der Sachschaden wird auf 400 Euro geschätzt.

Eine 56-jährige Besitzerin eines Seat musste am Samstagvormittag feststellen, dass Unbekannte die vordere Kennzeichentafel abgerissen hatten. Der Pkw stand auf dem Parkplatz in Hildburghausen, Weitersrodaer Straße.

In der Nacht von Samstag (23.05.2020) zu Sonntag wurden durch Unbekannte die Gullideckel aus dem Kreisel Schleusingen, Schlossstraße - Suhler Straße - Hildburghäuser Straße entfernt und in die nahegelegene Schleuse geworfen. Zur Beseitigung der Gefahrenstelle wurde die Feuerwehr Schleusingen eingesetzt.

