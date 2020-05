Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall

Zella-Mehlis, OT Benshausen (ots)

Am 23.05.2020 gegen 15:35 Uhr befuhr der Fahrer eines Pkw Audi die Strecke von Schwarza in Richtung Ebertshausen. In einer Rechtskurve verlor er auf Grund nichtangepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 2000,00 EUR und an der Leitplanke Sachschaden in Höhe von 500,00 EUR.

