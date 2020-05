Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall

Suhl (ots)

Am 22.05.2020 gegen 13:30 Uhr befuhr in Suhl, OT Vesser der Fahrer eines Renault rückwärts die Bahnhofstraße. Dabei achtete er jedoch nicht auf den hinter ihm stehenden Bus und es kam zum Zusammenstoß. Dabei entstand Schaden in Höhe von 1000,00 EUR.

