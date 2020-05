Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrradanhänger gestohlen

Meiningen (ots)

In der Nacht vom Donnerstag auf Freitag entwendeten Unbekannte einen Fahrradanhänger von einem Grundstück in der Leipziger Straße. In dem Anhänger befand sich eine Handtasche sowie ein Portemonnaie, diese Gegenstände wurden ebenfalls gestohlen. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben oder anderweitig sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit der zuständigen Dienststelle in Verbindung zu setzen.

