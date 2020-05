Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrzeug beschädigt

Meiningen (ots)

Im Zeitraum vom Donnerstag 15:00 Uhr bis Freitag, 12:00 Uhr parkte ein Fahrzeugführer einen Leihwagen auf einer Parkfläche "Am Kiliansberg". Als er am Freitag mit dem Fahrzeug wegfahren wollte, stellte er fest, dass der Lack durch Zerkratzen beschädigt und sein Kennzeichen gestohlen wurde. Zeugen, welche den Sachverhalt beobachtet haben oder hierzu anderweitig Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der PI Schmalkalden-Meiningen in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen

Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen

Telefon: 03693-591-0

E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell