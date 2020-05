Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht - Zeugin gesucht

Suhl (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte am Montag in der Zeit von 11:15 Uhr bis 12:15 Uhr einen Mazda, der auf einem Parkplatz in der Werner-Seelenbinder-Straße in Suhl geparkt war. Nach dem Anstoß verließ der Verursacher unerlaubt den Unfallort. Ein Schaden von ca. 2.000 Euro entstand im Frontbereich. Eine Zeugin muss den Unfall mitbekommen haben, weil diese der Mazda-Besitzerin entgegenkam und sagte, dass es "jetzt gebumst" hat. Zu diesem Zeitpunkt ahnte diese jedoch noch nicht, dass es sich beim Unfallwagen um ihren PKW handelte. Die Polizei bittet diese Zeugin, sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 zu melden. Ebenso werden weitere Personen gesucht, die sachdienliche Hinweise geben können.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell