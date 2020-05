Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Korrekturmeldung

Gräfen-Nitzendorf (ots)

Bei dem Unfall am Dienstagnachmittag in der Straße "Hecke" in Gräfen-Nitzendorf schlich sich ein Fehler ein. Der Busfahrer wollte mit seinem Bus nach links in Richtung Bad Salzungen abbiegen und touchierte dabei den PKW, der am Fahrbahnrand geparkt war (Korrektur zur Meldung vom 20.05.2020). Am Bus entstand ein Schaden von ca. 1.500 Euro und am Audi von ca. 5.000 Euro.

