Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schilder geklaut

Breitungen (ots)

Ein Zeuge meldete sich Freitagnacht (22.05.2020) bei der Meininger Polizei und gab an, dass er beobachtet hat, wie drei Personen Baustellenschilder von einer Baustelle "Am Simmelsee" in Breitungen abmontierten und diese anschließend mitnahmen. Die Beamten fanden die drei Männern im Alter von 18, 20 und 21 Jahren und ebenso das Diebesgut. Eine Anzeige war die Folge.

