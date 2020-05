Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrrad entwendet und wiedergefunden

Eisfeld (ots)

Ein bis dato unbekannter Dieb entwendete am Mittwoch gegen 16:50 Uhr ein Fahrrad der Marke "Ghost" aus einem Fahrradständer vor einem Lebensmittelmarkt in der Georgstraße in Eisfeld. Die 12-jährige Besitzerin hatte das Rad dort gesichert abgestellt und begab sich anschließend in das Geschäft. Zeugen gaben der Polizei den Hinweis, dass es sich beim Täter um einen 38-jährigen Mann gehandelt haben soll. Die Polizei fand das Rad im Keller des Wohnhauses, in welchem der Mann wohnt. Die Ermittlungen dauern an.

