Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Radfahrerin mit Kleinkind stürzte

Hildburghausen (ots)

Eine Radfahrerin war am Donnerstagabend mit ihrem Zweirad und ihrem einjährigen Kind auf dem Kindersitz in der Eishäuser Straße in Birkenfeld unterwegs. Plötzlich stürzte die Frau und viel samt Rad und Kleinkind um. Das Kind, welches einen Sturzhelm trug, wurde leicht verletzt und kam vorsorglich mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus.

